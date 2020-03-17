Смоленск, , 08:11 — REGNUM В Смоленской области в жилом доме прогремел взрыв. По информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Рославльского района области, инцидент произошёл в ночь на 17 марта в деревне Раковка.

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В результате пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу, пишет ТАСС. Одному пострадавшему понадобилась хирургическая операция.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года взрыв неустановленного взрывного устройства произошёл у крыльца дома жителя Велижа Смоленской области, водолаза Смоленского ГБУ «Пожарно-спасательный центр». В результате погибла собака.

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