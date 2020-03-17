Салехард, , 07:50 — REGNUM В Салехарде взрослый мужчина обвиняется в систематическом вымогательстве денег у подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО

Следствием установлено, что в столице Ямала в мае 2018 года 24-летний мужчина, угрожая насилием потребовал у незнакомого подростка 20 тысяч рублей. У ребёнка не оказалось требуемой суммы. Тогда встретив школьника через несколько дней на улице, обвиняемый отобрал у него дорогостоящий сотовый телефон.

Далее гражданин в июне и июле 2018 года ловил этого же подростка на улице и отбирал у него деньги. Общий ущерб от вымогательств составил 35 тыс. рублей.

По трём преступным эпизодам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).

В ходе предварительного следствия вымогатель раскаялся и вернул деньги ребёнку. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.