Бузулук, Оренбургская область, , 07:33 — REGNUM В Оренбургской области шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Бузулук. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Как следует из сообщения, столкновение автомобилей Daewoo Nexia и ВАЗ-21 102 произошло на улице Суворова, когда двигавшийся в сторону улицы Строителей водитель автомобиля Daewoo Nexia начиная поворот налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю ВАЗ-21 102.

Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Пятеро из них — водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ-21 102. Шестой — пассажир из автомобиля Daewoo Nexia.