Екатеринбург, 17 марта 2020, 07:20 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга ввели дополнительные профилактические санитарные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в образовательных учреждениях города были введены дополнительные меры профилактики, связанные с ситуацией с новым коронавирусом. В частности, часть студентов и школьники Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение.
Также усилена санитарная обработка помещений в общественных местах.