Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга ввели дополнительные профилактические санитарные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Посетители здания администрации города Екатеринбурга с 17 марта и до особого распоряжения проходят процедуру контроля температуры тела и обрабатывают руки антисептическим гелем. Процедура обязательна для всех», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в образовательных учреждениях города были введены дополнительные меры профилактики, связанные с ситуацией с новым коронавирусом. В частности, часть студентов и школьники Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение.

Также усилена санитарная обработка помещений в общественных местах.