Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:17 — REGNUM В Ноябрьске спасли четырёхлетнего мальчика, проглотившего 20 магнитных шариков развивающей игрушки «неокуб». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ноябрьской центральной больнице.

Игрушка состоит из мелких шариков — неодимовых магнитов. Попав в пищеварительный тракт ребёнка шарики примагнитились друг к другу через стенки кишечника и желудка, вызвав пролежни. Ребёнку была проведена лапаротомия, и 20 шариков были удалены. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает.

Врачи больницы города Ноябрьска сообщили, что в 2014 году ребёнку. проглотившего 15 шариков «неокуба» пришлось удалить часть кишечника.