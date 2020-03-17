Биробиджан, , 06:49 — REGNUM Ущерб, причинённый Фонду социального страхования, поставлен в вину судебному приставу, отдохнувшему в Таиланде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

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Как выяснили в надзорном органе, в апреле 2019 года судебный пристав Смидовичского района представил работодателю лист временной нетрудоспособности, в который были внесены сведения о наличии у него заболевания, исключающие возможность работать. В тоже самое время судебный пристав выезжал на отдых в Таиланд.

В отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело о мошенничестве, так как фактически не будучи больным, из фонда социального страхования пристав получил 9 452 рубля, чем причинил фонду ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале мужчина попал под следствие из-за поддельной справки и незаконного пособия.