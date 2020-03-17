Хайкоу, Китай, , 06:25 — REGNUM Первая из новых китайских средних ракет-носителей «Чанчжэн-7А» провалилась при первом запуске, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Ракета стартовала в 21:34 по Пекину во время старта с космодрома Вэьчан в провинции Хайнань на одноимённом острове на самом юге Китая. Однако, несколько позже произошла неисправность. Китайские инженеры разбираются в причинах произошедшего.

Напомним, что ракеты-носители «Чанчжэн-7» представляют собой новую линейку ракет, работающих на жидком кислороде и керосине, что делает ее более экологически чистой.