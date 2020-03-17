Якутск, , 04:48 — REGNUM Вечером 16 марта в Якутии произошла авария в работе ВЛ 110 кВ Л-111 «Чурапча-Сулгачи». Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам и к вводу в работу резервных дизельных электростанций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Центральных электрических сетей.

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В первые часы аварии большей части потребителей обеспечили подачу электроэнергии от резервных ДЭС «Эльдикан», «Солнечный», «Амга».

В полночь с 16 на 17 марта специалисты полностью восстановили электроснабжение Центральной Якутии. Ограничений в подаче электроэнергии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве 13 марта в результате аварии на высоковольтной линии оказалось прервано электроснабжение 11 населённых пунктов с населением более 16 тыс. человек.