Биробиджан, , 03:45 — REGNUM Пилоты МЧС выполнили санитарный рейс, чтобы доставить 16-летнего подростка из посёлка Амурзет в детскую больницу города Биробиджан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

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Подросток сорвался с водонапорной башни в селе Амурзет, в результате получил множественные травмы и впал в кому.

Экипаж вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России эвакуировал подростка в детскую больницу города Биробиджан. В полёте пострадавшего сопровождали медики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области с начала года санитарная авиация перевезла 20 пациентов.