Иркутск, , 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По её информации, без электричества остались 6 696 человек, в том числе 957 детей, в посёлке Магистральный (803 жилых дома) и 3 056 человек, в том числе 530 детей, в посёлке Казачинское (880 жилых домов).

Уточняется, что авария в Казачинско-Ленском районе произошла в 00:35 по местному времени. Ведутся ремонтные работы.