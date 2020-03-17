Бразилиа, , 02:26 — REGNUM Побег из тюрьмы полуоткрытого типа в бразильском городе Монгагуа совершили примерно 400 заключенных, 16 марта сообщает портал G1.

При этом преступники захватили в заложники сотрудников тюрьмы. В настоящее время полиция ведет переговоры по освобождению удерживаемых лиц на территории колонии. Поводится поиск заключенных, сбежавших за пределы учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января не менее 26 заключенных совершили побег из тюрьмы на северо-западе Бразилии.

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