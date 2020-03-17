Владивосток, , 02:40 — REGNUM Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции по Приморью в 2019 году было выявлено 503 преступления экономического характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Читайте также: Заведующую новгородским детским садом обвинили в получении взяток

В числе прочих выявлялись преступления тяжкого и особо тяжкого характера. В частности, в топливно-энергетическом комплексе края было выявлено 19 преступлений, 11 из которых были совершены в крупном и особо крупном размерах, а 9 преступлений имеют тяжкий и особо тяжкий состав.

«В лесопромышленном комплексе Приморского края сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю выявлены 10 преступлений», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, новгородская полиция обвинила заведующую детским садом в получении взяток.