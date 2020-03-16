Ташкент, , 21:19 — REGNUM Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий обратился с посланием к людям, в котором призвал соблюдать спокойствие и не допускать паники в связи с распространением в Узбекистане коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

В своем послании архиерей призвал следовать рекомендациям правительства страны и выразил соболезнование тем, кто заразился вирусом.

«Наш уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев и правительство принимают все меры предосторожности против распространения инфекции, чтобы в нашей стране люди жили в безопасности. Мы благодарим их за это и со своей стороны должны прислушиваться и исполнять все рекомендации для нашего же блага», сказал Викентий.

Он призвал ограничить массовые встречи и многолюдные мероприятия, соблюдать личную гигиену и не допускать паники.

«Мы молимся за всех людей Узбекистана», сказал митрополит.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане зафиксировано шесть человек, заразившихся коронавирусом.