Ташкент, , 21:16 — REGNUM Китайская сторона убеждена, что Узбекистан непременно победит в борьбе с этой эпидемией, говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении посольства Китая в Ташкенте.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом выявлен в республике в прошедшие выходные, на сегодня число заболевших достигло шести человек.

«Как всесторонний стратегический партнер Китай готов продолжать тесные контакты и координацию с узбекской стороной, делиться своим опытом и оказывать посильную помощь в борьбе с эпидемией», говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что Узбекистан числится в странах, где относительно поздно появился первый случай заболевания, что «свидетельствует об эффективности предпринятых страной противоэпидемических мер».

«Как говорят, черт не так страшен, как его малюют. Практика Китая показывает, что заболевание, вызванное коронавирусом контролируемо и излечимо. На данный момент больше 67,000 пациентов в Китае вылечилось и выписались из больницы, что составляет 82,7% от общего количества зараженных» Число новозараженных по всей стране уже несколько дней подряд находится на низком уровне», говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента вспышки эпидемии Китай тесно сотрудничает с международным сообществом в противостоянии данному глобальному вызову общественного здравоохранения и постепенно выработал метод профилактики и локализации эпидемии, который дал хороший эффект и был внедрен в других странах.

«Нет оснований для паники, которая страшнее самого вируса», подчеркивает посольство.