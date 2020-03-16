Спрингфилд, США, , 20:10 — REGNUM Пятеро человек погибли во время стрельбы, которую устроил мужчина на автозаправочной станции (АЗС) в американском штате Миссури. Об этом 16 марта сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошёл утром 16 марта в городе Спрингфилд на АЗС в небольшом сетевом магазине. По предварительной информации, в магазин зашёл мужчина, вооружённый огнестрельным оружием, и открыл стрельбу по присутствовавшим.

В результате стрельбы скончались трое посетителей магазина и один из полицейских, приехавших на место происшествия. Погиб и сам злоумышленник. Ещё два человека, в том числе один сотрудник полиции, получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время ведётся расследование произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате стрельбы в американском штате Флорида.

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