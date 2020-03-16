Северодвинск, Архангельская область, , 19:29 — REGNUM Северодвинский городской суд вынес приговор участникам преступной группы, похитившим топливо с корабле Министерства обороны РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Управления ФСБ России, капитан судна Беломорской военно-морской базы Северного флота Владимир Шурпач и старший механик Олег Табунщик присваивали вверенное им дизельное топливо, а ранее судимый Александр Булатов реализовывал полученное незаконным путем топливо среди предпринимателей Архангельской области.

В результате своей противоправной деятельности Шурпач, Табунщик и Булатов причинили имущественный вред государству на сумму более 2 млн. рублей. С поличным преступники были пойманы в октябре 2017 года.

Преступная деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России по Архангельской области и Северодвинского отдела военной контрразведки.

Приговором суда Булатову и Шурпачу назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Табунщику — 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году преступность в Архангельской области выросла, а раскрываемость преступлений, наоборот, упала.