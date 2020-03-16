Пермь, , 19:15 — REGNUM В аэропорту Перми сегодня, 16 марта, правоохранители проверяли самолёт, выполнявший рейс из Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в дежурные службы поступила информация о том, что в салоне заложена взрывчатка.

В 18:15 по местному времени лайнер приземлился в пермском аэропорту. По результатам обследования воздушного судна взрывчатых веществ не обнаружено.

В дежурные службы Пермского края поступила ложная информация об угрозе взрыва на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва — Пермь. Информация об угрозе не подтвердилась.

Напомним, что в марте это не первый случай, когда в аэропорту Перми приземляется самолет, в отношении которого поступала информация о минировании. Так, 3 марта экстренную посадку в столице Прикамья совершил лайнер, летевший из Новосибирска в Москву. Информация о готовящемся теракте оказалась ложной. После проверки салона и пассажиров воздушное судно продолжило полет по маршруту.

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