Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM После падения женщины на соревнованиях по парапланеризму в Ломоносовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, об этом сообщает 16 марта пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, 15 марта 2020 года неустановленные следствием лица из числа руководителей парапланерного клуба SkyStream и Региональной общественной организации «Спортивная федерация спорта сверхлегкой авиации Ленинградской области» оказали услугу, не отвечающую требованиям безопасности.

В результате этих действий, считает следствие, 37-летняя спортсменка выполнила самостоятельный полет на параплане, без наблюдения и координирования действий, в ходе которого спикировала на землю вблизи парадрома «Глухово». Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние тяжелое, женщина в коме.

«По данному факту Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Отметим, что происшествия с парапланами в разных регионах РФ случаются достаточно часто. Как правило они заканчиваются трагическим исходом.

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