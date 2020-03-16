Лагос, Нигерия, , 18:47 — REGNUM Число погибших от взрыва газа в нигерийском Лагосе составило не менее 17 человек, спасательные работы в районе Абу-Адо продолжаются, 16 марта сообщает Al Jazeera.

Число раненых в результате происшествия до сих пор не подсчитано, число жертв также может возрасти.

По информации властей, в результате взрыва склада газовых баллонов на заводе в районе были разрушены или загорелись около 100 домов.

Читайте также: Жертвами взрыва на нефтепроводе в Нигерии стали 15 человек