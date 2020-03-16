Архангельск, 16 марта 2020, 18:28 — REGNUM Всем ведомствам Архангельской области даны сутки, чтобы сформировать подробный план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса COVID-19 в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, такое поручение губернатор Игорь Орлов озвучил на заседании оперативного штаба, которое прошло в региональном правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, выявленных случаев коронавируса в Архангельской области пока нет, однако региональное Управление Роспотребнадзора заявило о необходимости усиления мер борьбы с ним.