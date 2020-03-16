Архангельск, , 18:28 — REGNUM Всем ведомствам Архангельской области даны сутки, чтобы сформировать подробный план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса COVID-19 в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, такое поручение губернатор Игорь Орлов озвучил на заседании оперативного штаба, которое прошло в региональном правительстве.

«С учетом складывающейся в мире ситуации с распространением коронавирусной инфекции регионы России вводят меры по предупреждению распространения инфекции. В то же время мы должны четко понимать, что любые меры должны вводиться с учетом особенностей территории, это касается и плотности населения, и логистических нюансов. На сегодняшний день поводов для паники нет, но мы должны быть во всеоружии. В течение суток должен быть сформирован четкий и подробный план мероприятий по всем сферам деятельности и жизнеобеспечения региона», — заявил губернатор Игорь Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, выявленных случаев коронавируса в Архангельской области пока нет, однако региональное Управление Роспотребнадзора заявило о необходимости усиления мер борьбы с ним.