Сысерть, Свердловская область, , 18:12 — REGNUM В Сысертском городском округе надзорные органы обратились в суд с требованием ликвидировать стихийную свалку бытовых отходов на участке Верх-Сысертского лесничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий была обнаружена несанкционированная свалка (пластмассовые бутылки, полиэтиленовый мусор и отходы жизнедеятельности) в лесном массиве. Установлено, что участок находится в долгосрочной аренде у предприятия по лесозаготовке.

По закону, обеспечивать сохранность и отсутствие негативного влияния на природу лесных участков обязан арендатор. В итоге прокурор обратился в суд с иском.

Отметим, что на данный момент указанный участок полностью рекультивирован.