Чебоксары, , 18:07 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии сегодня, 16 марта, в результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГИБДД республики.

Авария в Порецком районе Чувашии Гибдд.рф/r/21

Авария произошла около 9 часов утра в Алатырском районе на 167 километре дороги «Аниш». По предварительным данным полиции, 48-летний водитель за рулем «Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Ладой Приорой».

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель «Приоры» и трое его пассажиров госпитализированы. Обстоятельства аварии и причина ДТП устанавливается.

Кроме того, утром 16 марта на дороге Чебоксары — Сурское в Порецком районе 55-летний уроженец Нижегородской области, находясь за рулём «Лады Ларгус», съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате происшествия мужчина доставлен в больницу. Медицинское освидетельствование показало, что пострадавший был трезв. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости погодным и дорожным условиям.

Отметим, 15 марта в Батыревском районе в аварию попала фура с прицепом: со слов 42-летнего водителя КамАЗа, грузовик занесло, в результате чего полуприцеп опрокинулся на дорогу. В этот момент во встречном направлении без изменения скорости движения ехал ВАЗ 21 144, который столкнулся с полуприцепом. В результате аварии 28-летний мужчина за рулем легкового автомобиля с травмами доставлен в больницу.