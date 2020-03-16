Мурманск, , 17:49 — REGNUM Два человека погибли и ещё семеро пострадали в результате ДТП в Мурманской области. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла недалеко от населённого пункта Шонгуй в 50 километрах от Мурманска.

«Водитель автомобиля Lada Largus при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit», — говорится в сообщении.

В результате ДТП два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли на месте. Ещё семеро пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу Мурманска.

На месте в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.