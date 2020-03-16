Архангельск, , 17:12 — REGNUM Архангельский областной суд огласил приговор 51-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в убийствах трех мужчин и актах каннибализма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, пенсионер приговорен к пожизненному сроку.

Следствием и судом установлено, что осужденный убил трех знакомых мужчин. Расчлененные тела он частично употребил в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы.

Один из убитых долгое время считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял.

«Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что, практически, исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз», — сообщили в ведомстве.

Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими.

Согласно результатам судебно — медицинской экспертизы подследственный признал вменяемым.

«Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын, якобы, уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего», — рассказали в Следкоме.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и незаслуживающим снисхождения. Суд отправил его отбывать в исправительную колонию особого режима. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 1 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, убийства были совершены в 2016−17 гг, однако задержать преступника правоохранители смогли лишь в октябре 2019 года.