Йошкар-Ола, , 17:11 — REGNUM 62-летний житель Параньгинского района признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2019 года, проживая с семьёй, мужчина по незначительным поводам наносил удары 10-летней внучке рукой и дёргал за волосы, «причинял ей физическую боль».

В ходе расследования уголовного дела была проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщало ИА REGNUM, родители в Татарии признаны виновными в истязании и убийстве малолетней приёмной дочери. В марте 2016 года исполком Алексеевского района и злоумышленники заключили договор о передаче под опеку детей на возмездных условиях. Обвиняемые систематически наносили побои, истязали детей, сопровождая свои действия пытками. Одной из девочек приёмный родитель сделал замечание девочке за то, что она раскидывает на одежду песок. Не расслышав его слова, она получила множество ударов кулаками и ногами по телу. В тот же день ребенок скончался от закрытой травмы головы.