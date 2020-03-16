Новосибирск, , 16:53 — REGNUM Четвёртый за день пассажирский самолёт, следовавший авиарейсом «Новосибирск — Москва» был заминирован неизвестными. Об этом 16 марта сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Сообщение о минировании самолёта, следовавшего из Новосибирска в Москву, поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево». Было принято решение продолжать полёт в пункт назначения.

Ожидается, что самолёт совершит посадку в московском аэропорту «Шереметьево» в соответствии с расписанием, в 18:27 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о минировании неизвестным трёх самолётов, вылетевших из московского международного аэропорта «Шереметьево». Экипаж не меняет направления полета и следует по заданному маршруту

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