Таганрог, Ростовская область, , 16:43 — REGNUM Одним из организаторов подпольного казино в Таганроге Ростовской области оказался депутат муниципального парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 16 марта.

По информации, которой располагают следователи, с февраля 2018 года по март 2020 года 40-летняя таганроженка арендовала нежилое помещение, где была установлена техника для проведения азартных игр. Женщина находится под домашним арестом.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая действовала по предварительному сговору с одним из депутатов городской думы Таганрога. В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организации и проведение азартных игр». Полиция ищет остальных организаторов подпольного казино.

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