Алексеевский район, , 16:48 — REGNUM Судом в отношении 40-летнего и 38-летней жителей Алексеевского района вынесен приговор. Ранее вердиктом суда присяжных они признаны виновными по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки, группой лиц»), ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

В ходе следствия установлено, что в марте 2016 года исполком Алексеевского района и злоумышленники заключили договор о передаче под опеку детей 2008, 2009, 2010 и 2012 годов рождения на возмездных условиях. Обвиняемые систематически наносили побои, истязали детей, сопровождая свои действия пытками. За взятые без спроса конфеты, немытые руки малолетние подвергались унижениям. Так, в июле 2018 года мужчина в присутствии сожительницы заставил детей съесть коробку из-под выпитого ими сока. 21 июля 2018 года женщина облила кипятком девочку 2009 года рождения, находясь в бане. Ребенок получил ожог 20% тела второй и третей степени. 4 августа мужчина сделал замечание девочке за то, что она раскидывает на одежду песок. Не расслышав его слова, она получила множество ударов кулаками и ногами по телу. В тот же день ребенок скончался от закрытой травмы головы.

Мужчина приговором суда лишится свободы на 19 лет в колонии строго режима, а женщина в колонии общего режима проведет 7 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019—2020 годах, оставаясь наедине с сыном 2016 года рождения, подозреваемая систематически истязала его. В полицию обратились соседи. Женщина призналась в содеянном, сообщив, что последние два года поведение ребенка выводило ее из себя.

Читайте также: В истязании малолетнего ребёнка подозревается жительница Татарии