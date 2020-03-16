Архангельск, , 16:20 — REGNUM Северный (Арктический) федеральный университет переходит на онлайн-обучение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

В вузе создан штаб по предупреждению распространения нового типа коронавируса, издан соответствующий приказ ректора, организована работа по переходу на дистанционное обучение.

«Это позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков распространения коронавирусной инфекции и одновременно сохранить качество образования. При дистанционном обучении будут использоваться действующие в САФУ онлайн-сервисы, электронные ресурсы Интеллектуального центра — научной библиотеки, а также вузовские платформы внешних российских и зарубежных партнёров САФУ», — сообщили в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области Игорь Орлов отменил все зарубежные командировки работников регионального правительства и подведомственных учреждений до середины апреля. Под наблюдением медиков сейчас находятся 38 жителей области.