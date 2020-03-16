Асбест, Свердловская область, , 16:07 — REGNUM На Урале суд обязал управляющую компанию «Хризотил» города Асбеста снизить тариф на содержание жилья, который коммунальщики подняли в июле 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Одна из жительниц дома, который обслуживает УК, обратилась в суд с иском о признании незаконным повышения тарифа, так как для его утверждения не было проведено собрания собственников жилья. В связи с этим женщина потребовала от коммунальщиков снизить тариф с 20,13 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения, на ранее утверждённый — 13,57 рубля.

Представитель управляющей компании пояснил, что неоднократно предпринимались попытки провести собрание, но безрезультатно. В связи с чем коммунальщики решили, что жильцы уклоняются от собрания, злоупотребляя своим правом. Также ответчик пояснил, что повышение тарифа имеет экономические обоснования.

Однако Асбестовский городской суд счёл доводы ответчика необоснованными и бездоказательными, удовлетворив исковые требования. Постановление было обжаловано в Свердловском областном суде. Однако суд оставил жалобу ответчика без удовлетворения.