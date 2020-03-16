Воронеж, , 15:59 — REGNUM Девять жителей Воронежской области задержаны по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности, об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Доход подозреваемых от преступной деятельности оценивается в 24 млн рублей.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области пресечен факт незаконной банковской деятельности на территории областного центра. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны девять жителей Воронежской области в возрасте от 29 до 56 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

По предварительным данным, подозреваемые в период 2016—2019 годах оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег физическим и юридическим лицам за вознаграждение. Услуги оказывались с помощью счетов подконтрольных организаций путём системы удаленного доступа. При обыске правоохранители изъяли деньги, компьютерную технику, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты. По подсчётам следователей, всего в период «работы» подозреваемые получили доход не менее 24 млн рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Данная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.