Мурманск, , 15:55 — REGNUM Участники шахматного турнира, у одного из которых найден коронавирус COVID-19, прибыли в Мурманскую область до того, как в регионе ввели запрет на проведение мероприятий с участием иностранцев. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Андрей Чибис.

«Сегодня мы получили первый предварительно положительный результат у участника шахматного турнира из Ирландии. Мероприятие проводили в Мурманске частные лица, иностранцы въехали в область до ужесточения мер. Сейчас выявляются, обследуются и помещаются на карантин контактные лица. Помещения обрабатываются», — написал Чибис.

Он также заявил, что с завтрашнего дня все школьники области уходят на досрочные каникулы до 31 марта.

«Я хочу попросить вас относиться ко всему происходящему ответственно и спокойно, беречь себя и своих близких и строго следовать всем рекомендациям», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области запрещены мероприятия с участием граждан других стран с 14 марта. Однако в минувшие выходные в мурманском отеле прошел шахматный турнир, к участию в котором пригласили иностранцев. Все прибывшие сдали анализ на коронавирус, у одного был получен положительный результат.