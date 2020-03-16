Мурманск, 16 марта 2020, 15:55 — REGNUM Участники шахматного турнира, у одного из которых найден коронавирус COVID-19, прибыли в Мурманскую область до того, как в регионе ввели запрет на проведение мероприятий с участием иностранцев. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Андрей Чибис.
Он также заявил, что с завтрашнего дня все школьники области уходят на досрочные каникулы до 31 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области запрещены мероприятия с участием граждан других стран с 14 марта. Однако в минувшие выходные в мурманском отеле прошел шахматный турнир, к участию в котором пригласили иностранцев. Все прибывшие сдали анализ на коронавирус, у одного был получен положительный результат.