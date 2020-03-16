Москва, , 15:54 — REGNUM Неизвестный сообщил о «минировании» трех самолетов, которые вылетели из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу. Об этом сообщает 16 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все три самолета уже вылетели из Москвы и находятся в воздухе. Сообщение поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. Экипаж не меняет направления полета и следует по заданному маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта подобное сообщение пришло на электронную почту аэропорта Шереметьево. Злоумышленники сообщали о «минировании» трех рейсов: Москва — Тюмень, Иркутск — Москва и Москва — Челябинск.

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