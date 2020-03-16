Анкара, , 15:56 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии, об этом 16 марта сообщается в Twitter турецкого министерства обороны.

«11 террористов РПК, которые пытались проникнуть в район проведения операции «Источник мира», были нейтрализованы в ходе проведенной спецоперации», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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