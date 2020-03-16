16 Марта
 
16:24

Пассажиры в самолете. Петр Данилов © ИА Красная Весна

16:14

Неизвестные «заминировали» четвертый за сегодня самолет — из Новосибирска в Москву.

15:57

Экипаж не меняет направления полета и следует по заданному маршруту.

15:57

Все три самолета уже вылетели из Москвы и находятся в воздухе. Сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».

15:56

В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» самолетов

Неизвестный сообщил о «минировании» трех самолетов, которые вылетели из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу.