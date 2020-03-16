16 Марта
16:24
Пассажиры в самолете. Петр Данилов © ИА Красная Весна
16:14
Неизвестные «заминировали» четвертый за сегодня самолет — из Новосибирска в Москву.
15:57
Экипаж не меняет направления полета и следует по заданному маршруту.
15:57
Все три самолета уже вылетели из Москвы и находятся в воздухе. Сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».
15:56
В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» самолетов
Неизвестный сообщил о «минировании» трех самолетов, которые вылетели из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу.