Таганрог, Ростовская область, , 15:46 — REGNUM Ростовские полицейские и бойцы спецназа задержали банду организаторов подпольного казино. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительной информации, игровой клуб в Таганроге работал больше года. В январе 2019-го двое местных жителей арендовали помещение, где были установлено оборудование для проведения азартных игр. В ходе обысков изъяты «системные блоки, мониторы, денежные средства, флеш-накопители, мобильные телефоны, записи о доходах и иные предметы игорного бизнеса», уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организации и проведение азартных игр». Один из организаторов заключён под стражу. Полиция ищет остальных организаторов подпольного казино.