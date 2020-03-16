Донецк, , 15:51 — REGNUM В результате обстрела водовоза в ДНР, совершённого боевиками ВСУ, погиб один человек, а двое получили ранения. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По последним данным, украинские силовики выпустили ракету из противотанкового комплекса «Стугна-П» по автомобилю, который вёз воду жителям населённого пункта Саханка.

«В нарушение норм международного гуманитарного права обстрел вёлся в период забора воды гражданскими лицами. В результате обстрела один защитник Республики погиб и один получил тяжёлые ранения, контузию получил мирный житель», — сказано в сообщении.

Документы, касающиеся факта обстрела, будут переданы в правоохранительные органы ДНР, а также международным наблюдателем.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ применили на горловском и мариупольском направлениях гаубицы калибра 122 мм, повредив трансформаторную подстанцию в посёлке Сергеевка.

Читайте также: ВСУ применили гаубицы на двух направлениях — СЦКК ДНР