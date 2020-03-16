Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

На данный момент следователи изучают документацию и выясняют, насколько качественно была оказана медицинская помощь потерпевшей. Также назначена экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошёл 10 марта в больнице № 20 города Екатеринбурга. По факту смерти женщины муниципальное управление здравоохранения проводит служебную проверку.

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