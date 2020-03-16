Минск, , 15:07 — REGNUM Пенитенциарная система Белоруссии переведена в режим карантина, в связи с чем отменены посещения следственных изоляторов и других учреждений уголовно-исполнительной системы. В понедельник 16 марта об этом официально проинформировал Департамент по исполнению наказаний МВД республики.

О мерах карантина стало известно на прошлой неделе от родственников осужденных и подследственных. Однако официальное подтверждение этой информации пришло только сейчас.

ДИН МВД Белоруссии отказывает в краткосрочных и длительных свиданиях «в целях профилактики инфекционных заболеваний», сообщают адвокаты и родственники находящихся в лагерях и сизо. Они также сообщают в социальных сетях о действующих уже не первую неделю карантинных мерах, что власти постсоветской республики официально не подтверждают.

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