Посёлок городского типа Богородское, Московская область, , 14:57 — REGNUM В подмосковном селе Кудиново (Богородский горокруг) полицейские задержали 20-летнего жителя Москвы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, полицейские обнаружили и изъяли два свертка с неизвестным веществом. По результатам химического анализа установлено, что это наркотическое средство мефедроном. Общая масса изъятого составляет около 1,5 кг.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.