Нижний Новгород, , 14:36 — REGNUM В международном письме из Германии, направленном в адрес нижегородца, обнаружено психотропное вещество. Амфетамин общей массой 27,95 г выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Нижнем Новгороде сотрудники Приволжской оперативной таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ» по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из Германии в Россию психотропного вещества в крупном размере. Проводятся следственные действия.

В соответствии с УК РФ, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба с наркоконтрабандой на юго-западе Китая вышла на новый уровень, что принесло свои позитивные результаты.

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