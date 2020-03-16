Нижний Новгород, , 14:22 — REGNUM Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали группу фальшивомонетчиков в Нижнем Новгороде, — сообщает МВД Медиа

Задержаны двое организаторов и четверо соучастников. Ониподделывали купюры и продавали их через тайные закладки, используя услуги транспортных компаний.

Участники группы общались через сервисы даркнета, покупки фальшивых денег оплачивались криптовалютой. Полиция изъяла у подозреваемых 800 тысяч рублей и оборудование для доступа к онлайн-магазину, через который продавались купюры.

Возбуждено двадцать уголовных дел по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Напомним, количество выявленных в Нижегородской области поддельных банкнот во II квартале 2019 года выросло в 1,8 разапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.