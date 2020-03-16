Абуджа, , 14:30 — REGNUM В результате взрыва на газопроводе в финансовом центре Нигерии, городе Лагос погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом 16 марта сообщает Al Jazeera.

Чиновники страны в комментарии журналистам издания отметили, что в результате инцидента загорелись свыше 100 жилых домов, сотни людей получили ожоги различной степени тяжести.

Причиной трагедии стал взрыв газовых баллонов, находящимися в грузовике неподалеку от газоперерабатывающего завода.

Взрывы на трубопроводах распространены в Нигерии, причиной тому является несоблюдение техники безопасности, а также попытки незаконной добычи нефти ли газа.