Тверь, , 14:11 — REGNUM Двоих подростков, пропавших вечером 13 марта и до сих пор не вернувшихся домой, ищут в Твери, сообщили в пресс-службе СКР 16 марта.

13 марта вечером в следственные органы поступило сообщение о пропаже двух подростков, 2005 и 2003 годов рождения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье об убийстве.

«В рамках расследования уголовных дел следователями и криминалистами СКР проводятся следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростков, а также выяснение всех без исключения обстоятельств их исчезновения. Следователями осуществляются допросы в качестве свидетелей родственников, устанавливаются лица из круга общения пропавших мальчиков», — уточнили в СКР.

Также в СКР сообщили о счастливом завершении поисков другого мальчика — житель Кимр 2003 года рождения, также пропавший 13 марта, самостоятельно вернулся домой.