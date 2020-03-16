Киров, , 13:42 — REGNUM Вятский государственный университет (ВятГУ) отменяет массовые мероприятия и переходит на дистанционное обучение, сообщает портал Newsler.

По данным издания, 16 марта студентов вуза проинформировали о переходе на дистанционное обучение, с 17 марта университет закрывается на карантин.

13 марта стало известно о внесении изменений в график проведения вузовских мероприятий «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения распространения коронавирусной инфекции». На сайте университета отмечается, что в ВятГУ «максимально сокращено количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных», которые при возможности будут проведены в видеоформате или без зрителей.

Отметим, что с 14 марта была приостановлена работа бассейна ВятГУ «до улучшения инфекционной ситуации».

Напомним, ВятГУ является опорным вузом Кировской области.

Ранее Министерство образования России выпустило рекомендацию для образовательных организаций, включая вузы, о переходе на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта тест-система предварительно подтвердила подозрение на коронавирус у жительницы Кирова. Для постановки окончательного диагноза были назначены лабораторные исследования. Результаты должны быть известны 16 марта. Ранее девушка, у которой заподозрили коронавирус, вернулась из Германии. Все, с кем она контактировала, находятся под наблюдением медработников.

Напомним, в России выявлено около 30 случаев инфицирования коронавирусом, большей частью — в Москве.