Монровия, , 13:32 — REGNUM Первый заражённый коронавирусом COVID-19 выявлен в Либерии. Об этом сообщает 16 марта агентство Reuters со ссылкой на либерийский минздрав.

Представитель министерства подтвердил, что первый случай инфицирования зафиксирован. Ситуация находится на контроле, подчеркнул он, не уточнив подробностей о заболевшем человеке.

Ожидается, что 16 марта президент Либерии Джордж Веа выступит с обращением по теме коронавируса.

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