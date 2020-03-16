Монровия, 16 марта 2020, 13:32 — REGNUM Первый заражённый коронавирусом COVID-19 выявлен в Либерии. Об этом сообщает 16 марта агентство Reuters со ссылкой на либерийский минздрав.
Представитель министерства подтвердил, что первый случай инфицирования зафиксирован. Ситуация находится на контроле, подчеркнул он, не уточнив подробностей о заболевшем человеке.
Ожидается, что 16 марта президент Либерии Джордж Веа выступит с обращением по теме коронавируса.
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