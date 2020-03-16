Минск, , 13:28 — REGNUM Выступая 16 марта на совещании с чиновниками, Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы «полыхает» из-за коронавируса. При этом в самой Белоруссии заболевших примерно на четверть меньше, чем в России.

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По данным минздрава Белоруссии, в постсоветской республике на 16 марта «зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса». В России зарегистрировано около 60 таких пациентов. Для сравнения: в Чехии — около 200.

Лукашенко в ходе совещания выказал особое недовольство тем, что был поставлен перед фактом закрытия Россией границы с Белоруссией из-за угрозы распространения COVID-19. Режим временного ограничения действует уже с 16 марта.

Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, как сообщает пресс-служба российского правительства, премьер-министр Михаил Мишустин сказал: «Мы должны сделать всё, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах, и мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой, ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов».

Он сообщил также, что накануне, в субботу 14 марта состоялась стратегическая сессия Координационного совета, на которой был выработан ряд первоочередных мер для предотвращения негативного влияния коронавируса на российскую экономику и жизнь граждан РФ.

«Все нынешние ограничения нами сознательно вводятся для того, чтобы избежать более жёстких мер в будущем», — заявил глава правительства РФ.

Ранее ограничительные меры ввели перечисленные им страны. Что касается Белоруссии, то Россия закрыла границу с ней последней из стран-соседей.

Также отметим, что общественность Белоруссии возмущена открытыми границами республики в то время, как в Европе и Азии закрываются границы, вводятся ограничения на перемещения и личные контакты людей. Белорусские чиновники считают, что отказ от ограничительных мер в сложившейся ситуации оправдан, однако их аргументы пользователи социальных сетей не признают состоятельными.

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