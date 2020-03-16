Валлетта, , 13:30 — REGNUM На Мальте в дорожно-транспортном происшествии погибла гражданка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Италии и местные СМИ.

Согласно опубликованным данным, автомобиль, в котором находилась 40-летняя кореянка, сорвался с утёса на севере Мальты и загорелся. Авария произошла 13 марта около 8:00.

В посольстве отметили, что не получали от правительства Мальты официальных данных о происшествии, однако по неофициальным данным погибшая — гражданка Южной Кореи.

В настоящее время представители посольства Южной Кореи тесно сотрудничают с полицией Мальты, чтобы узнать точную причину аварии.