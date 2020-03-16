* ИГ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вынес приговор вербовщику запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Адыгеи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 16 марта.

В материалах уголовного дела говорится, что житель Адыгеи 1984 года рождения с конца июля 2016 года по октябрь 2017 года склонял гражданина Таджикистана к участию в боевых действиях в Сирии в составе боевиков. Кроме того, подсудимый фиктивно зарегистрировал двух граждан Таджикистана в домовладении, расположенном в Адыгее, без намерения предоставлять им место жительства.

Свою вину подсудимый признал частично. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать наказание житель Адыгеи будет в колонии общего режима.