Уфа, , 13:00 — REGNUM Тело рыбака обнаружили на реке Белая в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 марта на пульт спасателям поступила информация о том, что вечером 14 марта на реке Белая в Краснокамском районе на границе с Татарией во время рыбалки пропал 42-летний мужчина, который приехал с четырьмя приятелями из Перми.

Отмечается, что спасатели искали мужчину два дня. Для увеличения зоны поиска задействовали судно на воздушной подушке. В итоге 16 марта они обнаружили тело рыбака.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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